ИСТОЧНИКИ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ ДРЕВЕСИНЫ

Характер их воздействия на древесину разнообразен. Он зависит от вида грибов или насекомых, состояния древесины, условий хранения древесины и условий эксплуатации изделий и сооружений из нее.

Среди грибов, вызывающих биоповреждения древесины, выделяют три основные группы:

грибы поверхностной плесени (плесневые);

деревоокрашивающие;

дереворазрушающие.

На первой стадии при поражении на древесине появляются грибы, питающиеся межклеточным соком древесины— Грибы поверхностной плесени. Они поселяются преимущественно на сырых бревнах, пиломатериалах, а также на различных загрязнениях древесины и живут на поверхности древесины. Появление налета плесени — один из первых признаков, свидетельствующих о нарушении условий хранения или эксплуатации древесины и изделий из нее. Обычно плесневые грибы вызывают зеленоватое окрашивание различных оттенков или проявляются в виде черных пятен.

В подготовленных плесневыми грибами оптимальных условиях начинают размножаться деревоокрашивающие грибы, которые часто развиваются на древесине при замедленной сушке. Деревоокрашивающие грибы имеют много общего с поверхностными плесневыми грибами, но в отличие от них глубоко проникают в заболонь древесины и вызывают глубокое окрашивание. Они поражают пиломатериалы, конструкции, деревянную тару, окрашивают древесину в разные цвета. Одной из распространенных является синяя окраска (грибы «синевы»), встречаются также желтая, оранжевая, коричневая и другая окраски.

Поверхностные плесневые грибы и деревоокрашивающие грибы используют преимущественно запасы питательных веществ древесины и не затрагивают ее структурные элементы, от которых зависят механические свойства древесины.

https://ruprospb.blogspot.com/2022/04/blog-post_75.html